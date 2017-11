später lesen Sternenkinder: Gottesdienst und Bestattung Teilen

Trier (red) Alle Eltern, Frauen und Paare, die im Zeitraum von Dezember 2016 bis November 2017 ein Kind durch eine Fehlgeburt verloren haben, sind zum ökumenischen Wortgottesdienst und zur Bestattung der Kinder am Mittwoch, 29. November, in die Basilika St. Matthias in Trier eingeladen.