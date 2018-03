() Sebastian Sternenputzer und der Sonnenstrahl – so heißt ein Theaterstück für Kinder, das im Februar und März im Pfarrzentrum St. Valerius, Clara-Viebig-Straße 17, aufgeführt wird. Der Kartenvorverkauf beginnt in den nächsten Tagen. Das Stück handelt von Wanda Wolkenfrau, deren Sternenuhr gestohlen wurde – und zu allem Überfluss auch noch der Schlüssel, mit dem sie jeden Morgen das Tor zum Tag aufschließt. Es hilft nichts – Sebastian Sternenputzer, der viel lieber im Bett faulenzt, muss aktiv werden. Gemeinsam mit Siegfried Sandmann, weiteren Freunden und vor allem mit den zuschauenden Kindern gelingt Sebastian der Sieg über die Dunkelheit.

Gezeigt wird das Stück am Sonntag, 18. Februar, um 11 Uhr und um 15 Uhr sowie an den Sonntagen 25. Februar und 4. März jeweils um 14 Uhr und um 16.30 Uhr. Karten gibt es vom 17. Januar an bei Frisör Mathilde Pleyer und im Blumenpavillon Neis (Feyen), bei Schreibwaren Vogtel (Heiligkreuz) oder unter E-Mail tvtrier-feyen@gmx.de. Eintritt: Kinder 3 Euro, Erwachsene 5 Euro.