Entlastung für Eltern willkommen

Für die Unterstützung von Familien erhält Wellcome-Trier eine Förderung.

Wellcome ist eine gemeinnützige GmbH, die in ganz Deutschland hilft. Seit über sieben Jahren entlasten die „Wellcome-Ehrenamtlichen“ in Trier und Umgebung Eltern, die sich nach der Geburt eines Kindes Unterstützung wünschen. Nun erhielt das Team eine Förderung von der Stiftung Zukunft – Familie Simon in Höhe von 3000 Euro. Die Stiftung fördert in den Jahren 2017 und 2018 alle neun Wellcome-Teams in Rheinland-Pfalz.

Stefan Stolte, Mitglied der Geschäftsleitung des Deutschen Stiftungszentrums, der die Förderung betreut, informierte sich in Mainz beim Treffen der Wellcome-Koordinatorinnen persönlich über die praktische Arbeit der Teams mit den Familien und die Verwendung des Geldes. In Trier wird die Förderung vor allem zur Unterstützung von Ein-Eltern-Familien und Familien mit geringen Einkommen eingesetzt.

Gudrun Zimmermann, Wellcome-Koordinatorin in Trier: „Die Wellcome-Ehrenamtlichen unterstützen Familien primärpräventiv in einer Phase des Umbruchs. Die Nachfrage steigt stetig, daher freuen wir uns besonders, dass ihr Engagement so großzügig gewürdigt wird und danken der Stiftung Zukunft – Familie Simon ganz herzlich dafür.“

Wellcome vermittelt Ehrenamtliche an alle Familien, die sich im ersten Jahr nach der Geburt eines Kindes Unterstützung wünschen, etwa weil ein Netzwerk vor Ort fehlt, die Großeltern nicht „um die Ecke“ wohnen oder der Vater keine Elternzeit mehr hat. In Trier sind derzeit 20 Ehrenamtliche für wellcome aktiv. Allein im vergangenen Jahr haben sie 28 Familien mit insgesamt fast 500 Stunden ihrer Zeit unterstützt. Die Förderung durch die Stiftung Zukunft – Familie Simon ist eine ganz besondere Wertschätzung für deren Engagement und sichert die Arbeit vor Ort für zwei Jahre.

Die Stiftung Zukunft – Familie Simon konnte außerdem für die Förderung der Struktur von Wellcome gewonnen werden: Zusätzlich zur Unterstützung der neun Teams finanziert die Stiftung die Landeskoordination in Rheinland-Pfalz. Diese ist für die landesweite Qualitätssicherung, Beratung und Netzwerkarbeit von Wellcome (www.wellcome-online.de) verantwortlich.