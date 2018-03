später lesen Soziales Schüler zeigen Empathie und Courage FOTO: Schramm, Johannes / TV FOTO: Schramm, Johannes / TV Teilen

Dass ein paar Dutzend Kinder in der Trierer Fleischstraße um Spenden bitten, ist für manche ein seltsamer Anblick. Ist das falsch, in die Rolle von Bedürftigen zu schlüpfen? Nein, es ist eine tolle Aktion! Die Schüler des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums mussten sich während ihrer Aktion allerlei Spott anhören. Die ließen sich davon keineswegs entmutigen, sondern zeigten große Courage, stärkten sich in der Gruppe. Das sorgt bei den jungen Menschen sicherlich für einen enormen Gewinn an Empathie für die Schwachen in unserer Gesellschaft und sozialem Bewusstsein. Die Aktion hat damit einen doppelt positiven Effekt: Erstens die Spenden für mexikanische Straßenkinder und zweitens die Entwicklung von Schülern zu sozial denkenden Menschen, die so auch im Erwachsenenalter unsere Gesellschaft prägen.