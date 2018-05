später lesen Kultur Streitgespräch und Leseglück im Haus Franziskus Teilen

Twittern

Teilen



Franz-Josef Euteneuer stellt am Mittwoch, 9. Mai, um 16 Uhr im Haus Franziskus die Frage: „Genügt nichts dem, welchem genug zu wenig ist?“ Wie gehen wir mit dem um, was wir schon haben und was wir benötigen?