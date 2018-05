später lesen Wissenschaft Der Anfang ist gemacht Teilen

Trier hat einen Markt und Potenzial in der Kultur- und Kreativwirtschaft (KKW), allerdings besteht auch noch Verbesserungsbedarf. Zu diesem Ergebnis kommen BWL-Studenten mit Professor Udo Burchard von der Hochschule, die in Kooperation mit der städtischen Wirtschaftsförderung eine Potenzialstudie zur KKW in Trier gemacht und ihre Ergebnisse Oberbürgermeister Wolfram Leibe präsentiert haben. Aktuell sind in Trier knapp 2000 Menschen in 373 Unternehmen der KKW beschäftigt. Gemeinsam erwirtschaften sie einen Umsatz von rund 200 Millionen Euro pro Jahr. Zur KKW gehören zwölf Teilmärkte, unter anderem der Buch- und Werbemarkt, Presse, Musik, Software und Gaming sowie Kunst. Für ihre Studie befragten die 30 Studierenden knapp 600 Menschen, darunter Kommilitonen, Kreative und Professoren. Herausforderungen, die hierbei zutage traten, sind unter anderem, dass die Mehrheit der befragten Studenten Trier als wenig attraktiven Arbeitsort wahrnimmt. Vielen Unternehmen sind zudem die Fördermöglichkeiten nicht bekannt. Um die KKW zu fördern, haben die Studenten eine Reihe von Lösungsansätzen erarbeitet, die Lea Seitz vorstellte. Hierzu gehören etwa Werbeflächen, die das Image der Stadt aufwerten sollen, so dass Trier nicht nur als historische, sondern auch als junge und kreative Stadt wahrgenommen wird.