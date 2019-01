Infrastruktur

Zu Berichten über die Post:

Ich bin Jahrgang 1928 und wohne am Weidengraben in Trier. In die Stadt kommt man mit den Bussen. So musste ich mich kürzlich aufraffen, um ein paar Sachen zu erledigen. Zum Schluss musste ich eine Karte der schönen Stadt nach Mecklenburg abschicken. Doch die ganze Fußgängerzone bot ein Durcheinander. Ich fand nirgendwo diesen leuchtenden gelben Briefkasten.

Ich hatte müde Beine und meinen Krückstock. Bis jemand mit seinem Handy nachschaute und die Postbank fand. Ist das noch möglich, dass Alte, Kranke oder Behinderte an einem Briefkasten verzweifeln? Oder fällt aus Sparsamkeit auf diese Weise alles zum Opfer?