(red) Ein Radfahrer ist am Montagnachmittag gegen 16.55 Uhr in der Trierer Südalle mit einem Auto kollidiert. Nach Angaben der Polizei befuhr der Radfahrer die Südallee, als in Höhe des Polizeipräsidium ein Fahrzeug aus der Karthäuserstraße kam und in die Südallee einbog. Dabei wurde der Radfahrer offenbar übersehen. Mit Verletzungen wurde der Radfahrer in ein Krankenhaus gebracht.