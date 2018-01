Stadtwerke als Vorbild für das Land?

Hintergrund zum neuen SWT-Park

Ehemals stand auf dem Gelände am Grüneberg die Papierfabrik Ehm. Die Stadtwerke verlegen ihre technischen Abteilungen vom bisherigen Standort an der Ostallee an den Grüneberg, also den kompletten Fuhrpark, Werkstätten, Gas-, Wasser- und Strombetriebe, Lager und Schlosserei. Etwa 180 Stadtwerkemitarbeiter ziehen mit um. Dazu kommen drei Ämter der Stadtverwaltung: Grünflächenamt, Tiefbauamt und Stadtreinigungsamt mit insgesamt rund 250 Mitarbeitern.

Was ist mit den Arealen, die in der City durch den Umzug auf den ETP frei werden? Die Zentralisierung der SWT-Technikabteilungen und der drei städtischen Ämter hat einen erheblichen Nebeneffekt: In der Innenstadt werden Filetgrundstücke frei. Am Hauptsitz der SWT in der Ostallee sind das 10 000 Quadratmeter. „Wir werden die Fläche eher behalten als verkaufen“, teile SWT Vorstand Arndt Müller dem TV bereits im letzten Jahr mit.