SWT-Toiletten sonntags geöffnet

In der Diskussion über öffentlich zugängliche Toiletten in der Trierer Innenstadt melden sich die Stadtwerke Trier (SWT) zu Wort. In dem Artikel die „Not mit der Notdurft“ (TV vom 15. Juni) war ein Bürger mit dem Satz zitiert, die Toiletten in den Parkhäusern und Tiefgaragen seien sonntags alle zu.