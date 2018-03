Tänzer zeigen „Gschirr & Bschteck“ in der Tufa

(red) Das Ensemble BewegGrund Trier ist wieder zu sehen. Die Tänzer treten Freitag, 12. Januar, 20 Uhr, im großen Saal der Tufa mit einem ungewöhnlichen Stück auf: Es geht um’s Essen. Es gibt einen weiteren Termin am Dienstag, 16. März, ebenfalls um 20 Uhr.

Mit ihrer Performance Gschirr & Bschteck will die inklusive Tanzgruppe die kulturelle Bedeutung des Essens deutlich machen, denn Essen sei ein seit Jahrtausenden sowohl verbindendes Element zwischen Menschen als auch ein deutliches Kennzeichen von Kulturen. Das Publikum taucht während der Aufführung ein in die Kunst einer kurdisch-syrischen Köchin. Fremdes trifft auf Bekanntes, Menschen begegnen sich, sehen durch die Reaktionen des anderen Alltägliches mit neuen Augen und Vertrautes in Neuem. Ein Stück Tanz, gefüllt mit der Magie der Kunst des Kochens.

Das Ensemble BewegGrund Trier arbeitet nach DanceAbility, einer Methode zur Erforschung von Bewegung und Tanz für Menschen mit und ohne Behinderung. Menschen in jeglichen Kombinationen, unabhängig von körperlichen Voraussetzungen, Herkunft oder Alter, sind Teil einer Tanzperformance.

Einlass ist um 19.40 Uhr. im Vorverkauf auf www.ticket-regional.de kosten die Karten zwölf Euro (ermäßigt: neun), zuzüglich einer Gebühr. An der Abendkasse kosten die Karten 15 (ermäßigt: zwölf) Euro.