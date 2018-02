später lesen Trier Täter brechen erneut in Trierer Kita ein und stehlen Lebensmittel FOTO: Klaus Kimmling / TV FOTO: Klaus Kimmling / TV Teilen

Unbekannte sind in der Nacht auf vergangenen Dienstag in den Trierer Kindergarten Sankt Simeon in der Jahnstraße eingebrochen. Vergangenes Jahr sind schon einmal Unbekannte in dieselbe Kita eingebrochen.