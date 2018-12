(red) Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag in zwei Trierer Wohnungen eingebrochen, stahlen aber nichts. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, steht noch nicht fest.

Die Taten wurden in der Zeit von 8 bis 19 Uhr in der Kurfürstenstraße und Am Weidengraben verübt. In der Kurfürstenstraße gelangten die Täter durch ein Fenster, das sie aufbrachen, ins Wohnungsinnere. Am Weidengraben verschafften sich der oder die Täter durch gewaltsames Öffnen der Terrassentür Zutritt zum Haus. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verließen sie die beiden Wohnungen ohne Diebesgut.

Die Kripo bittet um Zeugenhinweise an Telefon 0651/9779-2158 oder 0651/9779-2290.