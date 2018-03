später lesen Polizei Täter brechen zum zweiten Mal in Bäckerei ein Teilen

() Unbekannte sind in eine Bäckerei in der Granastraße in Trier-West eingebrochen. Das sei vermutlich in der Nacht zum Samstag, 6. Januar, geschehen, wie die Polizei berichtet. Ein Zeuge habe den Einbruch gegen 3.30 Uhr gemeldet. Nach bisherigen Ermittlungen brachen der oder die Täter die Eingangstür zu dem Ladenlokal auf und durchsuchten dort mehrere Behältnisse. Bereits am Morgen des 28. Dezember war auf die gleiche Weise in die Bäckerei eingebrochen worden. Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang nicht aus.