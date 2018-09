später lesen Veranstaltungen Tag der Architektur zeigt besondere Objekte Teilen

() Der Tag der Architektur lädt unter dem Motto „Architektur bleibt!“ ein, aktuelles Bauen in der Region zu entdecken. Landesweit nehmen am Samstag, 23. Juni und Sonntag, 24. Juni, 63 Bauwerke und Freiflächen an der Veranstaltung teil.