später lesen Veranstaltungen Tag der Architektur zeigt besondere Objekte Teilen

Twittern

Teilen



() Beim Tag der Architektur am Samstag, 23. Juni, und Sonntag, 24. Juni, sind landesweit 63 Bauwerke und Freiflächen zu besichtigen. Mit dabei sind unter anderem die Wohnanlage Bellevue Castelnau in Trier, das Gemeindehaus Gusterath ein besonderes Einfamilienhaus in Thomm.