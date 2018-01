Nelson Mandela Realschule plus Trier lädt ein

Die Nelson Mandela Realschule plus Trier lädt alle Schüler der vierten Klassen zusammen mit ihren Eltern zum Tag der offenen Tür ein.

Am Samstag, 13. Januar, haben alle Interessierten die Möglichkeit, zwischen 10 und 14 Uhr die Schule zu besichtigen, an Workshops teilzunehmen, bei Mitmachaktionen dabei zu sein und anhand einer Rallye die Schule näher kennenzulernen. Dabei erfahren sie mehr über den neuen naturwissenschaftlichen Bereich, die Wahlpflichtfach- und Berufsorientierungsangebote und die individuelle Förderung aller Schüler im Unterricht an einer Schwerpunktschule. Jüngere Geschwisterkinder können betreut werden.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.nmr-trier.de