Tag der offenen Tür an der Treverer-Schule

Die Treverer-Schule Trier, Trevererstraße 42, veranstaltet am Samstag, 27. Oktober, einen Tag der offenen Tür. Die Treverer-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung und den Bildungsgängen Grundschule/Berufsreife, Förderschwerpunkt Lernen und Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung.

Die Schule ist an diesem Tag von 10 bis 13 Uhr für Besucher geöffnet. Bis 12.30 Uhr besteht die Möglichkeit zu Unterrichtsbesuchen mit Einblick in das Lernen in heterogenen Lerngruppen. Weitere Schwerpunkte sind der Unterricht mit Schülern mit schwerer Behinderung, die Arbeitsformen der Werkstufe, Physiotherapie und Ergotherapie in der Schule und vieles mehr. Ab 10 Uhr können die Informationsangebote in der Pausenhalle wahrgenommen sowie Fachräume besichtigt werden. Die Schulleitung, Lehrkräfte der verschiedenen Professionen (Förderschullehrer, Erzieher, Physio- und Ergotherapeutinnen, Krankenschwestern) und Schüler stehen für Fragen zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot durch ein Bistro und den Verkauf von Schülerprodukten.

