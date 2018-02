später lesen Musik Tag der offenen Tür in der Karl-Berg-Musikschule Teilen

(red) Die Musikschule der Stadt Trier und der Verein der Freunde und Förderer der Musikschule laden am Sonntag, 4. März, von 14 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür in die Karl-Berg-Musikschule, Paulinstraße 42 in Trier ein.