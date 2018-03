Taxi-Fahrt von Trier nach Gambia

Für eine Spendenaktion fährt ein Trierer Team nach Westafrika. Ziel der Rallye: Der Verkauf der Autos. Von Sebastian Stein

Bei eisigen Temperaturen werben die sechs auf dem Trierer Viehmarkt. „Team Desert Taxi“ nennen sie sich und suchen noch Unterstützer. Denn am Samstag geht’s los: Mehr als 8000 Kilometer bei einer Rallye durch Europa und Afrika bis nach Banjul in Gambia. Wer sich an diesem Tag bei dem gut gelaunten Team meldet, darf nicht nur einen Glühviez genießen, sondern auch seine Unterschrift auf der Lackierung hinterlassen – so wie der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Drei Mercedes ML werden in den kommenden Wochen ihr Wohnraum und Fahrzeug zugleich sein. Doch das eigentliche Ziel der Rallye ist nicht die beste Zeit, sondern der größtmögliche Erlös aus dem Verkauf der alten Vehikel. Über Frankreich und Spanien, mit der Fähre nach Marokko und schließlich über Mauretanien und Senegal soll der Weg nach Gambia zur Versteigerung führen. „Zweimal im Jahr kommen die verrückten Europäer zum Automarkt“, sei in Banjul bekannt, erzählt das Team. Bei den sogenannten „Charity-Rallyes“ werden die Autos am Zielort versteigert. Der Erlös kommt sozialen Projekten sowie Schulen oder Krankenstationen vor Ort zugute (siehe Info).

Doch von vorne: Mehr als ein Jahr lang haben sie geschraubt und geworben. Aus drei schrottreifen Autos wurden verkaufsfähige Rallye-Fahrzeuge. „Die Autos sind da unten gefragt und drei- bis viermal so viel wert wie in Deutschland.“ Doch auch fahr- und schlaftauglich müssen sie sein: „300 000 Kilometer hat jedes Fahrzeug auf dem Buckel und wir prügeln sie über Wege, die nicht wie Autobahnen sind.“ 300 bis 700 Kilometer am Tag hat sich das Team vorgenommen – die Routenplanung können sie frei gestalten, nur zu gewissen Checkpoints müssen sie erscheinen. Wirklich gefährlich soll die Reise nicht werden. Die Grenzübergänge und ein Minengebiet in Mauretanien werden zur Sicherheit aber im Konvoi mit den anderen Teilnehmern passiert.

Im Schrauben und Fahren ist das Team erfahren. Es ist ihre zweite Rallye dieser Art. Schon im Mai 2016 haben sie an der Allgäu-Orient-Rallye teilgenommen (der TV berichtete). Doch der Anspruch der Gruppe ist größer als die reine Geldspende in Form der Autos: „Unser Ziel ist die Völkerverständigung.“ Und so erzählen sie, wie sie während der letzten Rallye ein anderes Türkei-Bild als das von Erdogan zu sehen bekamen: Die Menschen dort seien die gastfreundlichsten überhaupt. Auch durch Pannen kam es häufig zu Kontakten mit den Einheimischen. Im Iran habe ein 14-Jähriger ihren defekten Kühler geschweißt. Was dem Team bei allen Begegnungen auffalle: „Deutschland hat scheinbar ein gutes Image in der Welt.“ Die Rallyes sind für das Team natürlich auch ein großer Spaß: „Wir verbinden unsere Reise- und Abenteuerlust mit dem guten Zweck.“ Zudem sei die Aktion einfach öffentlichkeitswirksamer als die Autos zum Verkauf in Container zu packen. Die sechs kennen sich teilweise schon aus der Grundschule oder haben zusammen studiert. Mittlerweile leben sie in ganz Deutschland verteilt. Doch das Rallye-Projekt bringt sie immer wieder zusammen. Fast vier Wochen lang schlafen sie dann auf einer Matratze im Kofferraum. „Das Auto ist unser Lebensraum, dann bekommen wir uns natürlich auch manchmal in die Haare.“ Wirklich kritisch sei es allerdings nur geworden, als ein Mitglied mit einer Lebensmittelvergiftung im Auto am Tropf hing.

Zu den 60 Stunden pro Woche in der Werkstatt investieren die Teammitglieder teilweise ihren Jahresurlaub für die Rallye. Jonas Eiden plant gleichzeitig noch einen Spielfilm über das Projekt. Doch neben der Zeit sind vor allem die hohen Kosten ein Problem: Der Autokauf, das Spritgeld und die 775 Euro Startgebühr pro Teilnehmer. All das wollen sie über Spenden und Sponsoren finanzieren (siehe unten).

An diesem Samstag um 14 Uhr startet die Reise nun endlich. Dass die Jungs mit ihrer Art und dem Projekt begeistern, zeigt sich kurz vor Start der Rallye. Ihr Team bekommt Zuwachs: Sponsor und KFZ-Meister Andreas Konrath hat sich ebenfalls einen Mercedes ML gekauft und kommt als siebter Fahrer mit nach Gambia.

Spendenmöglichkeiten: IBAN: DE41 5866 0101 0005 9231 03, BIC: GENODED1BIT oder über das Crowdfunding-Projekt auf www.startnext.com/team-desert-taxi-goes-africa

FOTO: Sebastian Stein / TV