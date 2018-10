Die Liebe ist ein seltsames Spiel

Das Ehranger Laientheater bringt amouröse Abenteuer auf die Bühne. Die turbulente Komödie „Nix amore am Lago Maggiore“ hat eine erfolgreiche Premiere gefeiert – und es geht weiter.

Das Traumziel vieler Deutschen ist Italien. Wahre Karawanen ziehen über den Brenner, auf der Suche nach La dolce Vita, Pizza, Pasta und Amore. Karawanen von Gästen konnte der Theater- und Karnevalsverein Blau-Weiß Ehrang auch bei der großen Premiere in der Henry-Zingen-Halle des Bürgerhauses Ehrang verzeichnen. Auf dem Programm stand die neue Komödie in drei Akten von Bernd Gombold: „Nix amore am Lago Maggiore“.

Beim Öffnen des Vorhangs ist sofort zu erkennen, dass keine Mühen gescheut wurden, um den Zuschauern ein paar Stunden italienisches Urlaubsgefühl zu vermitteln. Turbulent geht es im kleinen Familienhotel Amore mio zu, das von der geschäftstüchtigen Teresa (Uschi Schmitz) und ihrem gut aussehenden Sohn Angelo (Dennis Labarbe), betrieben wird. Angelo ist sich seiner Wirkung auf die Damenwelt bewusst. Ins Spiel kommen Mafia, Carabinieri, teutonische Touristen, feurige Italiener, sehr blonde Blondinen und natürlich viel Amore.

Die beiden Freundinnen Bärbel (Sonja Peuckmann) und Hilde (Gertrud Haas) träumen davon, im Italien-Urlaub mal so richtig einen draufzumachen. Dennoch läuft längst nicht alles harmonisch im Freundinnen-Urlaub, unter anderem, weil Hilde aus Versehen im Zug einen falschen Koffer erwischt

hat. Ausgeträumt?

Auch die Reise von Renate (Maria Löw) und Hans-Jochen (Oliver Kirchen) mit dessen Vater Oskar (Dieter Peuckmann) im Schlepptau führt ins Hotel Amore mio. Die Begegnung mit der sehr blonden Chantal (Svenja Braun) und deren Freund Ritchi (Christian Faßian) birgt sehr viel Zündstoff.

Jürgen Haubrich spielt Polizist Thomas, der die Ermittlungen der kuriosen Geschehnisse aufnimmt und für klare Verhältnisse sorgen will.

Vor jeder Aufführung in Ehrang erklingt übrigens das berühmte Lied „Theater“ von Katja Ebstein. Währrenddessen bildet das gesamte Ensemble hinter dem geschlossenen Bühnenvorhang einen Kreis, um das Lieb gemeinsam mit dem Publikum mitzusingen.

Wer dem Herbst entfliehen und sich als Zuschauer der Komödie in warme Gefilde entführen lassen möchte, hat dazu noch die Gelegenheit jeweils samstags um 19 Uhr am 13., 20. und 27. Oktober, zudem am Sonntag, 21. Oktober, um 17 Uhr (mit Kaffee und Kuchen ab 15 Uhr).

Restkarten für die noch bevorstehenden Vorstellungen sind bei der

Tankstelle Roth, Servaisstraße 1 in Ehrang, erhältlich.

Der Theater- und Karnevalsverein Blau Weiß Ehrang wurde 1909 ins Leben gerufen und feierte im Jahr 2009 sein 100-jähriges Bestehen. Als eine der größten Karnevalsvereine in Trier zählt er über 560 Mitglieder und bietet alljährlich unter anderem Kostümsitzungen und Theatervorstellungen.

Alle Informationen zum aktuellen Stück „Nix amore am Lago Maggiore“ und den Darstellern im Internet unter www.blau-weiss-ehrang.de/theater-2018.

Die schönsten Momente der Premiere 2018 gibt es auf www.blau-weiss-ehrang.de/bilder-theater

FOTO: Jean-Marc Lheritier