später lesen Ich freue mich ... Ich freue mich ... FOTO: Roland Morgen FOTO: Roland Morgen Teilen

Twittern

Teilen



„...auf meinen letzten Kabarettauftritt in Deutschland genau da zu absolvieren, wo alles angefangen hat: in Trier. Der Täter kehrt immer zum Tatort zurück, und so wird die Sache schön rund.“

Roland Morgen Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte beantworten Sie noch die folgende Sicherheitsfrage: neu laden

Wieviel ist = ? Verschicken zum Autorenprofil schließen