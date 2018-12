„..., weil die ersten Anmeldungen schon eingegangen sind. Und ich freue mich auf die nächsten 111 Anmeldungen und natürlich einen wunderbaren Rosenmontagszug 2019.“

Thomas Knopp (53), Trier-Pfalzel, organisiert den Rosenmontagszug der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK). Der größte Narren­umzug der Region (Motto „Der Globus eiert – Trier feiert“) startet am 4. März um 12.11 Uhr in St. Matthias (Trier-Süd) und endet an der Arena in Trier-Nord. Infos und Anmeldeformulare online unter www.atk-trier.de (rm.)