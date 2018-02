Tiefgarage: Aufzug gesperrt

Die Stadtwerke Trier beginnen am Mittwoch, 28. Februar, mit Wartungsarbeiten am Aufzug der Tiefgarage Konstantin. Dieser kann voraussichtlich zwei Wochen lang nicht genutzt werden. Mobilitätseingeschränkte Kunden sollten in diesem Zeitraum auf die wenige Hundert Meter entfernte Tiefgarage Basilika oder ein anderes Parkhaus ausweichen. Dort stehen die Aufzüge wie gewohnt zur Verfügung. Bei Fragen stehen die Ansprechpartner im Kundenzentrum der SWT Parken GmbH unter der Telefon 0651/717-3242 zur Verfügung.