Tierschützer protestieren gegen Zirkus

Der Deutsche Tierschutzbund und sein Landesverband Rheinland-Pfalz wollen am Montag, 7. Mai, von 12 bis 14 Uhr in Trier „auf das Leid von Wildtieren im Zirkus aufmerksam machen“. Anlass ist das bevorstehende Gastspiel des Circus Krone (16.-22. Mai in Trier). Mit einem Infostand in der Fleischstraße (Passage Galeria Kaufhof) informieren die Tierschützer Passanten und Medienvertreter. Die Aktion ist zudem Startschuss für eine Plakat-Aktion der Verbände, die ab 8. Mai mit ausdrucksstarken Motiven die Situation der Zirkustiere deutlich macht – verteilt über 16 Großflächen im Messepark sowie 56 Plakatvitrinen.