später lesen Polizei Transporter rammt Auto – Polizei sucht Zeugen Teilen

Twittern

Teilen



Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall. Wie sie am Dienstag mitteilte, kam es am Sonntag gegen 19 Uhr in der Straße Im Avelertal zur Kollision zwischen einem weißen Transporter, der in Richtung Kohlenstraße unterwegs war, und einem geparkten Auto.