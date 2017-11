Trauergäste fahren mit dem Bus ins Saarland

Der ehemalige Pastor von Zemmer ist gestorben.

Zemmer (red) Der bis vor Kurzem in Orenhofen lebende Ruhestandsgeistliche Pastor Herbert Brunder ist gestorben. Brunder war viele Jahre lang Pastor in Zemmer und Schleidweiler.

Die Beerdigung findet am Freitag in der Pfarrkirche im saarländischen Püttlingen, Ritterstraße, um 14 Uhr statt. Anschließend die Beisetzung auf dem Friedhof. Von Zemmer aus fährt ein Bus zur Trauerfeier. Nach Auskunft von Ortsbürgermeister Edgar Schmitt fährt dieser in Zemmer in der Waldstraße vor der ehemaligen Schule um 11.30 Uhr los. Parkplätze stehen auf den alten Schulhof zur Verfügung. Der Kostenbeitrag für die Fahrt beträgt zehn Euro.