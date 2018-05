später lesen Treffen Treffen: Unerfüllter Kinderwunsch Teilen

Viele Paare trifft es unerwartet, wenn sie feststellen, dass sich die erhoffte Schwangerschaft nicht einstellt. Frauen und Männer mit unerfülltem Kinderwunsch würden daher gerne in Kontakt mit anderen Paaren kommen, die ähnliches erleben. So ist es einfacher, ins Gespräch darüber zu kommen, was wichtig ist. pro familia bietet die Möglichkeit zum Austausch an. Das nächste Treffen findet am Mittwoch, 16. Mai, ab 19.30 Uhr in der pro familia Beratungsstelle, Balduinstraße 6, in Trier statt. Die Veranstaltung ist kostenfrei.