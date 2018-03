Dutzende Spielhallen in der Region vor dem Aus

Vier Spielhallen gibt es in der Verbandsgemeinde Saarburg – eine in Freudenburg, drei in der Stadt Saarburg selbst. Von der neuen gesetzlichen Regelung, dass im Abstand von 500 Metern zu Einrichtungen, die von Kindern und Jugendlichen besucht werden, keine Spielhalle betrieben werden darf, ist das Casino Joker in der Brückenstraße in Beurig betroffen, wie die VG-Verwaltung auf TV-Nachfrage bestätigt. Wegen ihrer Nähe zum Schulzentrum Beurig hat die Spielothek keine glücksspielrechtliche Genehmigung erhalten. Bis zum 30. Juni 2021 läuft die Übergangsfrist, danach darf die Spielhalle keine Geldspielautomaten mehr aufstellen. Betreiber Horst Schmitz sagt: „Wir haben dagegen geklagt, dass die Entfernung per Luftlinie bestimmt wird und nicht der kürzeste Weg gewählt wird wie in anderen Bundesländern. Der wäre bei uns länger als 500 Meter.“ Doch die Klage sei abgewiesen worden.

In Trier gibt es 34 Spielotheken. Pro Spielhalle dürfen maximal zwölf Geldspielautomaten aufgestellt werden. Einige Betreiber haben daher Mehrfachkonzessionen und betreiben an einem Standort mehrere einzelne Spielhallen, deren Eingänge und Räume allerdings strikt voneinander getrennt sein müssen. Die große Dichte der Spielhallen in der Trierer Innenstadt wird den Betreibern nun zum Verhängnis. Denn das neue Glücksspielgesetz schreibt vor, dass nicht nur zu Jugendeinrichtungen wie Schulen und Sportstätten künftig ein Mindestabstand von 500 Metern eingehalten werden muss. Auch untereinander dürfen Spielhallen diesen Radius nicht unterschreiten.

Von den 34 Einzelspielhallen an 16 Standorten in Trier haben daher 32 Spielotheken keine glücksspielrechtliche Erlaubnis mehr erhalten. Bis zum 1. Juli 2021 läuft die Übergangsfrist. Danach dürfen sie keine Geldautomaten mehr aufstellen – was faktisch das Aus bedeutet.

Die Löwen Entertainment GmbH etwa betreibt in der Trierer Paulinstraße und an der Treviris-Passage jeweils zwei Admiral-Spielhallen – alle vier müssen schließen. Elf Mitarbeiter verlieren dann wohl ihre Jobs (siehe Interview oben).

Eva-Maria Theisen ist Gebietsleiterin für 14 Admiral-Spielhallen in der Region: „Die meisten Spieler sind Stammkunden. Nur wenige haben die Sache allerdings nicht im Griff. Darauf, solche pathologischen Spieler anzusprechen und Hilfe anzubieten, sind alle unsere Mitarbeiter geschult.“ Etwa vier bis fünf Meldungen – davon etwa ein bis zwei Fälle aus Trier – gebe sie pro Woche an die Gesellschaft für Spielerschutz und Prävention (GSP) weiter, die von den drei größten Spielhallenbetreibern Deutschlands unterhalten wird. Berater der GSP würden sich dann mit den auffälligen Spielern in Verbindung setzen, um Hilfe anzubieten.

„Solche Maßnahmen für den Spielerschutz halten wir für viel sinnvoller als das Schließen nach Abstandskriterien“, sagt GSP-Präventionsberater Stefan Nikki. „Oder glauben Sie ernsthaft, dass Kinder und Jugendliche vom bloßen Vorbeigehen an einer Spielhalle süchtig werden?“ Nach den Abstandsregelungen im neuen rheinland-pfälzischen Glücksspielgesetz dürfen in Trier lediglich zwei Spielhallen über den 1. Juli 2021 hinaus weiter betrieben werden. Beide Spielotheken befinden sich an der Zurmaiener Straße in der Nähe des Verteilerkreises Trier-Nord. Doch auch diese beiden Einrichtungen müssen Federn lassen: Die Merkur-Spielothek in der Zurmaiener Straße 153 hatte bislang eine fünffache Konzession mit der Erlaubnis, maximal 60 Geldspielgeräte aufzustellen. Das Löwen-Play-Casino in der Zurmaiener Straße 173 hat sogar eine siebenfache Konzession und durfte bis zu 84 Geldautomaten aufstellen. Bereits zum Sommer wurden die Stückzahlen reduziert, ab Juli 2021 dürfen beide Riesenkomplexe nur noch jeweils zwölf Automaten ihren Gästen zur Verfügung stellen.