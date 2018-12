Alljährlich lädt der Arbeiterwohlfahrt-Stadtverband Trier alle ein, denen der Anschluss an Familie und Freunden – aus welchen Gründen auch immer – am Heiligen Abend fehlt. red

Zuflucht, Halt und Geborgenheit in einem festlichen Rahmen ist das Motto. „Niemand sollte am Heiligen Abend alleine zu Hause sitzen müssen“, sagt der Vorsitzende des Awo-Stadtverbands Detlef Schieben. Durch zahlreiche Spenden ist die Teilnahme aller Gäste kostenfrei. Neben einem weihnachtlichen Programm wird ein Festmahl gereicht. Und selbstverständlich hat sich der Weihnachtsmann angemeldet. Unterstützt wird die diesjährige Feier durch das Trierer Stadtprinzenpaar 2019: Marie-Claire Klein-Theisen und Pierrot Klein, nebst Gefolge. Für alle Teilnehmer, denen der Weg zur Halle Am Bach zu beschwerlich ist, hat die Awo einen Fahrdienst eingerichtet. Beginn der Feier ist um 17 Uhr. Anmeldungen per E-Mail an awo-trier@t-online.de oder per Telefon 0651/9663666.