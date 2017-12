Flickwerk am Hauptbahnhof

Denkmal Trierer Hauptbahnhof

Nachdem im Zweiten Weltkrieg der ursprüngliche, 1885 gebaute Trierer Hauptbahnhof zerstört worden war, wurde in den Jahren 1950 bis 1953 der heutige Bau neu errichtet. Vor dem lang gestreckten dreigeschossigen Baukörper mit auskragendem Flachdach entstand dabei nach Plänen des Bundesbahnoberrates Thomas Hoffman eine Eingangshalle mit fünf Achsen. Deren gebäudehohe Stützen sind mit Tuffstein verkleidet, die Freiräume dazwischen verglast. Laut dem Band „Kulturdenkmäler in Rheinland-Pfalz, Stadt Trier 17.2“ ist der Eingangsbereich „eine Art Tempelvorhalle in der Interpretation der Architektur der 1950er Jahre“. Der elegante Bau löse damit „die alte Bauaufgabe mit den Formen der 1950er Jahre“.