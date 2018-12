später lesen Verkehr Busumleitung um die Medardstraße Teilen

Wegen Arbeiten am Hauptkanal in der Medardstraße müssen die Busse von Montag, 17. Dezember, 8.30 Uhr, bis einschließlich Donnerstag, 20. Dezember, in beide Richtungen eine Umleitung fahren.