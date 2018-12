später lesen Trier Ausblick zu Bauprojekten in Ehrang/Quint Teilen

(red) Eine Einwohnerfragestunde steht am Beginn des nächsten Ortsbeirats Ehrang-Quint am Donnerstag, 20. Dezember, 19.30 Uhr, Bürger- und Vereinshaus, Niederstraße. Auf der Tagesordnung stehen außerdem eine Übersicht zu Bauprojekten 2019 in Ehrang/Quint sowie das aktuelle Stadtteilbudget. red