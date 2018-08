Benefizveranstaltung für Verunglückten beginnt früher

red

Bei einer Benefizveranstaltung des SV Alemannia 2013 Trier für den in Trier verunglückten Schwimmer treten am Samstag, 4. August, verschiedene Fußballmannschaften in einem Blitzturnier im Moselstation gegeneinander an. Einlass zu der Veranstaltung auf dem Kunstrasen-Nebenplatz ist bereits um 14 Uhr, nicht wie zunächst geplant um 16 Uhr. Das Ende der Veranstaltung ist voraussichtlich um 20 Uhr.

Um 17.30 Uhr startet das Blitzturnier. Neben dem gastgebenden Verein haben sich Mannschaften, beispielsweise aus den Trierer Ortsteilen Ehrang, Ruwer, Kernscheid und Olewig sowie aus Bitburg, Daleiden und Oberkail (alle Eifelkreis Bitburg-Prüm) angemeldet. Bei dem Turnier spielen immer zwei Mannschaften auf jeweils einer Hälfte des Rasens gegeneinander. Außerdem gibt es eine Tombola. Die Preise werden von einem Sponsor gestiftet.

Zahlreiche weitere Sponsoren haben sich inzwischen gefunden, die den Verein unterstützen wollen. So spendiert eine Bäckerei alle Brötchen für die Veranstaltung. Auch Gastronomen und Getränkehändler haben ihre Hilfe angeboten und stellen Getränke sowie Lebensmittel zur Verfügung. Der SV Alemannia 2013 Trier freut sich sehr über die große Resonanz auf die Idee zur Benefizaktion und die Unterstützung durch verschiedene Firmen.

Das Moselstadion wurde dem Verein für die Veranstaltung kostenfrei überlassen. In den Sommermonaten ist es laut dem Alemannia-Vorsitzenden Dennis Peters schwierig, einen freien Termin zu finden. Aber „alle haben zusammengearbeitet, und so haben wir eine Lücke gefunden, die es uns ermöglicht hat, die Veranstaltung am Samstag stattfinden zu lassen“.

Alle Spenden und Einnahmen kommen der Familie des 19-Jährigen zugute, der bei dem Versuch, die Mosel zu durchqueren, ertrunken war (der TV berichtete). Er hinterlässt eine Lebensgefährtin und einen zweijährigen Sohn.