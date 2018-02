Alle zehn Jahre prüft der Landesrechnungshof routinemäßig den Trierer Finanzhaushalt – und klopft dabei der Verwaltung auf die Finger: Dafür, dass sie unnötig Geld ausgegeben hat – zum Beispiel für Gutachten, die nie umgesetzt wurden. Oder weil sie auf Einnahmen verzichtet – etwa, indem sie bei Straßenausbauten oder der Friedhofspflege zu niedrige Gebühren von ihren Bürgern erhebt. Der Landesrechnungshof (LRH) durchforstet dafür stichprobenartig die zurückliegenden Haushaltsjahre. Der vorläufige und noch streng geheime LRH-Bericht für die Jahre 2005 bis 2015, der teilweise verbindliche Einsparauflagen macht, liegt dem Rathaus seit September vor. Stadtverwaltung und Stadtrat haben nun Zeit, eine Stellungnahme einzureichen. Diese wird vom LRH dann in den bisherigen Berichtsentwurf eingearbeitet. Der verbindliche Abschlussbericht wird anschließend veröffentlicht. Dem Trierischen Volksfreund liegt der bisherige Berichtsentwurf vor. Die wichtigsten Streitpunkte zwischen LRH und Stadtverwaltung stellen wir in einer Serie vor.

Trier: Bericht des Landesrechnungshofs

