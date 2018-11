später lesen Auszeichnung Trier gewinnt europäischen Kulturpreis FOTO: TTM FOTO: TTM Teilen

Die Stadt Trier ist am Montag in Berlin vor 500 Gästen mit dem Europäischen Kulturmarken-Award in der Kategorie „Europäische Kulturtourismusregion“ ausgezeichnet worden. red