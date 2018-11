Berufsschüler laufen für Ruanda

„Azubis laufen für soziale Projekte“ heißt die Benefiz-Aktion der Berufsbildenden Schule Wirtschaft Trier, die nun bereits zum fünften Mal stattfand. red

Die Auszubildenden aus den Berufsfeldern Wirtschaft und Gesundheit drehten im Moselstadion ehrgeizig ihre Runden, und die Betriebe spendeten entweder pro gelaufener 1250-Meter-Runde oder einen festgelegten Pauschalbetrag.

Mehr als 4000 Euro kamen so zusammen. Die Spenden kommen dem Ruanda-Projekt und dem Förderverein der Schule zu Gute. In den letzten Jahren wurden so mehr als 11 000 Euro für den an der BBS Wirtschaft gegründeten Verein „Frauenzentrum in Rwanda + Joseph Ruzindana“ erlaufen. Mit dem diesjährigen Benefizlauf wurde nun die Marke von insgesamt 500 000 Euro, die der Verein für unterschiedliche Hilfsaktionen in Ruanda investiert, überschritten.

Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern wurde der Verein 2002 unter Federführung der Lehrer Gottfried Nyssen und Bernd Andries gegründet. Zielsetzung war und ist es, nach Krieg und Völkermord Witwen und Waisen in Ruanda zu einem menschen­würdigen Leben zu verhelfen. Seither wurden mehr als 100 Lehmhäuser für obdachlose Witwen und Waisen gebaut, rund 300 Häuser renoviert und der Bau von Schulen und Gesundheitsstationen mitfinanziert oder auch Starthilfen für Ackerbau und Kleintierzucht zur Selbstversorgung gegeben. Etwa 100 Kindern, Halb- und Vollwaisen konnte durch Schulgeldzahlung eine schulische oder berufliche Ausbildung ermöglicht werden. „Nur mit Unterstützung vieler Schulen aus der Region Trier, wie des Eifel-Gymnasiums Neuerburg, des Peter-Wust-Gymnasiums Wittlich, der BBS Ernährung, Hauswirt­schaft und Sozialpflege, der BBS Gestaltung und Technik, der BBS Wirtschaft Trier, der Grundschule Neumagen-Dhron und der Grundschule Schöndorf, wurde das beacht­liche Spenden­volumen erreicht“, so Walter Gugel, der als Lehrer der BBS Wirtschaft Trier und Geschäftsführer des Vereins Initiator des jährlichen Benefizlaufs ist.

Weitere Infos: www.bbsw-trier.de