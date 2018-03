Trier braucht Feuerwehrleute

Die Berufsfeuerwehr Trier schiebt weiterhin zehntausende Überstunden vor sich her. 2016 waren es fast 23 000, und auch 2017 ging die Zahl nur um ein paar Hundert zurück. Die Stadt Trier hat 2016 den spektakulären Plan präsentiert, 71 neue Stellen zu schaffen und die Zahl der Brandbekämpfer bis 2018 auf 221 zu erhöhen. Doch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) als Feuerwehr- und Kommunalaufsicht erkennt diesen zusätzlichen Personalbedarf nicht in vollem Umfang an.