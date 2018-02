In der Galerie KM9 zeigt die Wahl-Triererin Teresa Habild unter der Überschrift „Welt der Narren“ ihre Karikaturen, die sie unter anderem für die Satire-Magazine Charlie Hebdo und den Eulenspiegel fertigt. Vernissage ist am Freitag, 9. Februar, 19.30 Uhr.

Zu sehen ist die Bildersammlung bis Samstag, 3. März. Am Donnerstag, 22. Februar, ist ein besonderer Tag, an dem es von 18 bis 20 Uhr heißt: Lass dich von der Künstlerin zeichnen!

Das KM9 in der Trierer Karl-Marx-Straße ist generell dienstags und donnerstags von 11 bis 19 Uhr und samstags von 11 bis 15 Uhr geöffnet sowie nach Absprache.

