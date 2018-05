Ehrang feiert heute Straßenfest

Das große Straßenfest in der Ehranger Kyllstraße startet am heutigen Samstag um 17 Uhr. Für den Verkehr ist die Straße daher bis gegen 23 Uhr gesperrt. Um 17.30 Uhr tritt die Trommelgruppe Ehrang auf, um 18 Uhr marschieren die Majoretten über die Straße. Die Ergebnisse eines Imageworkshops zur Stadtteilentwicklung, der um 16.30 Uhr im Bürgerhaus beginnt, werden bei dem Fest vorgestellt. Anschließend bringen die Dopajestics (Dave Dope & Mr. Majestic) Hip Hop nach Ehrang. Ab 19.30 Uhr spielt die Band H.A.T. Boys. In der Pause gegen 20 Uhr präsentieren Ehranger Bürgerinnen Mode der Designerin Olga Dubovtev (Roter Rock). Um 21 Uhr sind die Majoretten zu sehen.