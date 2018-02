Der Naturschutzbund Nabu sammelt am Montag, 5. Februar, an der Kyllmündung Müll ein.

Treffpunkt für freiwillige Helfer ist um 14.30 Uhr an der Fußgängerbrücke am Radweg in Ehrang. Das Reinigungsgebiet ist das Patengewässer des Vereins. Die Putzaktion endet gegen 17 Uhr. Interessierte können sich bis Montagvormittag unter Telefon 0651/1708819 oder per E-Mail an region.trier@nabu-rlp.de melden.

