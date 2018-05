später lesen Sanierung Sozialer Wohnungsbau auf Ex-Schulgelände Teilen

Das ehemalige Schulgelände an der St.-Mergener-Straße in Trier-Nord könnte zum neuen Quartier werden. Die SPD hat in der Stadtratssitzung beantragt, zu prüfen, ob Wohnbebauung möglich sei und gefordert, dass 50 Prozent der möglichen Wohnungen als Sozialwohnungen errichtet werden sollen. Als eine der wenigen größeren innenstadtnahen Flächen im städtischen Besitz sei das Areal prädestiniert für öffentlich geförderten Wohnungsbau. Das Ex-Schulgelände sei zudem bereits in ein bestehendes Wohngebiet eingebunden. „Eine drei- bis viergeschossige Bebauung würde sich sehr gut in die Eigenart der näheren Wohnumgebung einfügen“, argumentierte SPD-Sprecher Rainer Lehnart, der eine zügige Planung und Umsetzung des Vorhabens forderte.