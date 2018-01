Unfallflucht in der Straße Am Sandbach: Verusacher flieht, die Polizei sucht Zeugen

Ein in der Straße Im Sandbach in Trier-Feyen am Fahrbahnrand abgestellter VW Gol ist zwischen Donnerstag, 25. Januar, 21 Uhr, bis Freitag, 26. Januar, gegen 11 Uhr, offenbar von einem anderen Auto an der Fahrerseite beschädigt worden. Laut Polizei entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei Trier bittet Zeugen um Hinweise, Telefon 0651/9779-1700.

((red))