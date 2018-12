später lesen Kultur Die Kulturgeschichte von Weihnachten Teilen

Twittern

Teilen



„Früher war mehr Lametta“? heißt ein neuer Rundgang im Stadtmuseum Simeonstift am Sonntag, 16. Dezember, 11.30 Uhr. Frauke Birtsch stellt Weihnachten in Zeitzeugnissen, Gedichten und Geschichten vor von den Darstellungen der Winterfreuden in Gemälden über weihnachtliche Sitten im Trierer Raum bis hin zu Erinnerungen an Kriegsweihnachten, als im Luftschutzbunker Rezepte für die Feiertage ausgetauscht wurden. red