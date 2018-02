In Wunschberufe reinschnuppern

Das Bistum Trier bietet Freiwilligendienste an – monatliches Taschengeld inklusive.

Gerade die Schule beendet oder auf der Suche nach einer neuen beruflichen Orientierung?

Wer gerne berufspraktische Erfahrungen sammeln und interessante Einsatzstellen kennenlernen möchte, kann sich jetzt wieder für einen Freiwilligendienst bewerben. Die Sozialen Lerndienste im Bistum Trier bieten in Kooperation mit dem Diözesancaritasverband auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) zu leisten.

Die Freiwilligen arbeiten je nach Möglichkeit sechs, zwölf oder 18 Monate in sozialen Einrichtungen – etwa in Kindertagesstätten, Jugendzentren, Krankenhäusern oder Kulturprojekten. Der Großteil der Freiwilligen beginnt seinen Dienst im August und September, aber auch danach ist der Einstieg möglich.In den vergangenen Jahren haben durchschnittlich 600 junge und ältere Menschen jährlich dieses Angebot genutzt.

Etwas über sich selbst lernen, in mögliche Wunschberufe schnuppern, die Chancen auf einen Ausbildungs- oder Studienplatz steigern und dabei echte Einblicke in die Arbeitswelt bekommen und sich für andere Menschen sozial engagieren - das sind nur einige der Motivationsgründe für einen Freiwilligendienst, wie Referentin Claudia Lange von den Sozialen Lerndiensten erklärt. So kann der Freiwilligendienst beispielsweise als fachpraktischer Teil der Fachhochschulreife anerkannt werden.Die Freiwilligen erhalten ein monatliches Taschengeld, die Sozialversicherungsbeiträge werden übernommen, der Kindergeldanspruch bleibt bestehen.

Bewerbungen für ein FSJ oder einen BFD sollten unbedingt frühzeitig erfolgen an: Soziale Lerndienste, Dietrichstraße 30a, 54290 Trier oder online.

Weitere Informationen sind zu finden unter der Internetadresse: www.soziale-lerndienste.de oder unter www.facebook.com/soziale.lerndienste sowie zu erfragen unter der Telefonnummer 0651/993796-302.