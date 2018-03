Zum letzten Mal läuft am Samstag, 3. Februar, 20 Uhr, das Stück „Kleiner Mann, was nun?“ in der Trierer Tufa. Noch einmal kämpfen Lämmchen und Hans Pinneberg um ihre Liebe in einer Gesellschaft voll sozialer Kälte. Auf der Bühne singen und spielen Katja Büdinger, Sebastian Gasper, Monika Wender und Manfred Haenig.