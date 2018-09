später lesen Politik Heute: Grüne Runde zum Hambacher Forst Teilen

Bündnis 90/Die Grünen laden zu ihrer nächsten grünen Runde ein, dem monatlichen offenen Vortrags- und Diskussionsabend über aktuelle Themen. Das Thema: „Wald retten, Kohle stoppen!“ Die Runde findet am heutigen Dienstag um 19 Uhr in der Geschäftsstelle der Grünen in der Jüdemerstraße statt. red