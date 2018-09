Trier: Handwerk mit Umsatzplus im zweiten Quartal

Das zulassungspflichtige Handwerk in Rheinland-Pfalz erzielte im zweiten Quartal 2018 mehr Umsatz als im gleichen Vorjahreszeitraum. red

(red) Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Landesamtes in Bad Ems lagen die Erlöse in den Monaten April bis Juni um 3,7 Prozent über dem Niveau des zweiten Quartals 2017 (Deutschland: plus 5,9 Prozent).

Erlössteigerungen gab es in allen Gewerbegruppen, wobei das Ausbaugewerbe mit 6,2 Prozent Umsatzplus am stärksten zulegte. Dahinter folgten das Kraftfahrzeuggewerbe sowie die Handwerke für den gewerblichen Bedarf mit plus 4,5 Prozent beziehungsweise 4,0 Prozent. Das Schlusslicht bildeten die Handwerke für den privaten Bedarf (plus 0,4 Prozent).

Die Zahl der Beschäftigten blieb gegenüber dem zweiten Quartal 2017 insgesamt unverändert (Deutschland: plus 0,4 Prozent). In fünf der sieben Gewerbegruppen lag die Beschäftigtenzahl über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Die stärksten Anstiege verzeichneten das Kraftfahrzeuggewerbe und das Ausbaugewerbe mit plus 1,5 Prozent bzw. 1,4 Prozent. Den größten Rückgang musste das Lebensmittelgewerbe hinnehmen (minus 4,3 Prozent).