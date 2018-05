„Trier hat Ascoli nicht vergessen“

Die Partnerstädte von Trier

Trier hat neun Partnerstädte. Ascoli Piceno in Italien, Metz in Frankreich, Pula in Kroatien, ‚s-Hertogenbosch in den Niederlanden (2018 wird das 50-jährige Bestehen dieser Freundschaft gefeiert), Gloucester in Großbritannien, Fort Worth in den USA, Weimar, Nagaoka in Japan und Xiamen in China.

Grund für die Freundschaft mit Ascoli ist der dort hoch verehrte heilige Emygdius (Sant’Emidio), der erste Bischof der Stadt. Denn dieser soll in der 2. Hälfte des 3. Jahrhundert in Trier geboren worden sein. Hier wurde er zum Christentum bekehrt und getauft, ehe er nach Mailand und Rom ging. Der Papst schickte ihn nach Ascoli, dessen Bewohner er bekehrt und auch nach seinem Märtyrertod vor allerlei Unheil – insbesondere vor Erdbeben – beschützt haben soll.