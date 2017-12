Trier hat ein neues Jugendparlament

22 Jugendliche haben sich in einem engen Rennen um die Plätze im Trierer Jugendparlament durchgesetzt.

Nach und nach werden die Ergebnisse aus den einzelnen Wahllokalen im Humboldt-Gymnasium auf dem Bildschirm eingeblendet. Kandidaten, Ehemalige und Interessierte warten jedes Mal gespannt auf die Veränderungen, die die Balken anzeigen. Erst ganz zum Schluss steht fest, wem der Einzug ins Parlament wirklich gelingt. Bei der Auszählung der Jugendparlamentswahlen sind die Ergebnisse aus einzelnen Schulen noch wichtiger als bei anderen Wahlen die Parteienhochburgen in den Wahlkreisen. Meist entscheidet schließlich die Stimmenanzahl aus der eigenen Schule - und dies kann bis zur letzten Minute dauern. Gegen 20.30 Uhr steht fest, welche der 30 Kandidaten für die nächsten zwei Jahre einen Platz im Jugendparlament bekommt (siehe Extra). Zuvor hatten etwa 100 Wahlhelfer die Stimmen aus den 13 Wahllokalen gezählt und ins Rathaus gebracht. Nach kurzer Zeit konnten die Zuschauer die Ergebnisse digital im HGT sehen. In der ersten Altersgruppe (10-13 Jahre) erreichte Noah Jüngling mit über 15 Prozent, in der zweiten Altersgruppe (14-17 Jahre) Ivan Alexandrov mit über 12 Prozent der Stimmen das beste Ergebnis. Sieben Jugendlichen gelang der Wiedereinzug ins Parlament. Drei der ehemaligen Parlamentarier konnten sich bei der Wahl nicht durchsetzen. In beiden Altersgruppen entschieden über Einzug oder Nicht-Einzug teils nur wenige Stimmen.

Die Wahlbeteiligung ist im Vergleich zu 2015 in beiden Altersgruppen um fast fünf Prozent gestiegen. In der ersten Gruppe gaben 43 Prozent ihre Stimme ab, in der zweiten 29 Prozent. Die Beteiligung in den Schulen ist grundsätzlich höher als im offiziellen Wahllokal. Zwischen den Schulen bestehen jedoch Unterschiede. Dies liege daran, wie gut die Wahl in den Schulen organisiert sei, erklärt der scheidende Vorsitzende Jonas von der Groeben. Im Friedrich-Wilhelm-Gymnasium würde klassenweise gewählt.

Extra

Die elf gewählten Mitglieder der 1. Altersgruppe (10-13 Jahre) nach vorläufigem Endergebnis: Noah Jüngling (15,29%), Nils Thiel (11,35%), Clara Schrömbgens (9,44%), Philipp Felten (9,09%), Louis Schiffhauer (7,16%), Emma Wilhelm (6,74%), Johannes Meyrer (6,35%), Yaniv Taran (5,88%), Elias Bruch (5,71%), Jakob Waldschütz (5,64%), Diana Podoynitsyn (5,25%).

Die elf gewählten Mitglieder der 2. Altersgruppe (14-17 Jahre) nach vorläufigem Endergebnis: Ivan Aleksandrov (12,20%), Asad Ullah (11,33%), Alexander Feltes (10,72%), Bjarne Löhr (8,01%), Lisa Siegert (7,47%), Lara Donwen (6,19%), Daniel Kuzovlev (5,65%), Ioana-Adelina Nescovici (5,58%), Laura Kolb (5,17%), Konstantin Oberbillig (5,17%), Leia Meltzer (5,07%).